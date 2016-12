Makeup glitter: il look da sfoggiare per le feste

Le feste si avvicinano sempre di più, e il periodo natalizio è perfetto per un bel makeup glitter. Si sa che durante il periodo festivo, si può osare davvero tanto con glitter, lustrini e così via. E’ proprio durante il mese di Dicembre, che le case cosmetiche propongono delle collezioni davvero super scintillanti.

Non a tutti piace osare e usare questo genere di prodotti, ma un po’ di glitter, non ha mai fatto male a nessuno!

Da quando, poi, Path McGrath ha usato i glitter sulle labbra durante la sfilata di Versace, è stato subito amore. Tutte vogliono i glitter sulle labbra! Tutte vogliono provare questo trend su di loro! E Dicembre, diciamocelo, è proprio il periodo perfetto!

In vendita ci sono davvero moltissimi prodotti sui toni del dorato, dell’argento, del bronzo e del rosso. Colori perfetti per Natale e per Capodanno! Dai classici glitter, alle ciglia con l’eyeliner glitterato, ai gloss o ancora ai kit per creare labbra glitterate. Ce n’è davvero per tutti i colori e per tutti i gusti!

Path McGrath, sull’onda del successo delle sue labbra glitterate, ha realizzato dei veri e propri lip kit. Si possono trovare in vendita sul suo sito ufficiale, oppure su quello di Sephora USA. Ma realizzare una versione economica e più cheap, è decisamente molto più facile che fare un ordine dai siti americani, evitando anche la dogana!

Siete pronte a scintillare e brillare durante questi giorni di festa con un makeup glitter? Ecco allora i prodotti che non potranno mancare nella vostra beauty bag!

- Gloss d’Enfer n°400 Gold – Guerlain (27,90€)

- Heavy Metal in Midnight – Urban Decay (21,00€)

- Moondust in Cosmic – Urban Decay (20,00€)

- Pailettes n°13 Argent Multicouleur – Make up Forever (17,00€)

- Shimmer Dust n°02 Silver Glitter – Burberry (25,00€)

- Shimmer Dust n°01 Gold Shimmer – Burberry (25,00€)

- Gold Touch n°01 Gold Shimmer – Burberry (32,00€)

- Starlit Powder Illuminante n°13 Ivory – Make up Forever (21,90€)

- Starlit Liquid Illuminante n°1 Artic Whitegold – Make up Forever (29,90€)

- Diorific Rossetto Lunga Tenuta n°065 Golden – Dior (37,00€)

- Lust 004 Kit in Bloodwine – Path McGrath ($60)

- Metalmorphosis 005 Everything Kit – Path McGrath ($165)

- Metalmorphosis 005 Kit – Path McGrath ($60)