I regali beauty last minute

Manca meno di una settimana a Natale e non sai ancora da dove cominciare? Ecco delle idee regalo last minute per Natale da comprare in profumeria.

Per l’appassionata di manicure il kit di 10 smalti X in the City, Formula X, in vendita da Sephora.

Per una manicure fai-da-te a tempo di record c’è la lampada a LED professionale asciuga smalto.

Per un makeup stellare sarà perfetto il kit di ombretti futuristici, dalla texture morbida, quasi liquida, Le Prisme Superstellar di Givenchy.

La make up artist in erba troverà tutto quello che le occorre nella nuova scenografica palette di Sephora, Geometricolor Palette:

Per le kiddult più irriducibili c’è il divertente cofanetto Principe Ranocchio di Pupa:

Per un mini regalo troppo carina l’idea del portachiavi completo di gloss:

Per la fanatica dei capelli, una piastra luxury come quelle di GHD sarà quel che si dice un bel regalo. In omaggio anche due smalti in edizione limitata.

Una lozione profumata per il corpo a prova di party farà felici tutte:

Infine il profumo: è un classico ma è sempre un bel regalo.

Buon Natale a tutte voi!