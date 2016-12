Hai già scelto il make up per le feste di Natale?

Per i giorni di festa, che tipo di look preferisci? Super intenso e glietterato, anche per giocar eun po’, oppure super minimal, ma con qualcosa in più? Qualunque sia la tua scelta, sappi comunque che, il make up per le feste deve essere luminoso e brillante.

Perfetti per esempio tutti gli ombretti glitterati, da stendere su tutta la palpebra mobile e sfumare un po’ anche su quella superiore. Puoi giocare con due tonalità, una più chiara e una più scura per un effetto più carico ed elaborato. Se invece preferisci truccare le labbra, e quindi non gli occhi, punta su gloss e rossetti rossi e luminosi. Puoi anche dare un tocco shine, applicando del gloss luminoso sopra al rossetto. Il look da festa, in questo modo, è subito fatto.

Se invece preferisci un make up naturale, effetto nude, allora niente trucco su occhi e labbra, ma cura la tonalità della pelle del viso e del décolleté. Applica illuminati e polveri iridescenti su zigomi, e scollatura. Il risultato sarà perfetto. Infine, la manicure: in questo caso puoi scegliere un intramontabile rosso. oppure una french con brillantini solo sulla punta delle unghie. Sarà discreta, ma super chic.

Vuoi un’ispirazione? Guarda la Night Light Holiday Collection di Giorgio Armani Beauty.

La luce è il punto focale di questa linea di make up chee si ispira alla tecnica del light painting utilizzata dai fotografi per creare effetti chiaroscurali che bilanciano le zone d’ombra e la luce, ottimizzando la resa fotografica.

Tra i prodotti cult: Crema nuda. Una crema colorata che riflette la luce ed idrata e tonifica la pelle. Corregge il tono dell’epidermide e regala un aspetta sano e luminoso all’incarnato.

La Palette Holiday con tantissime tonalità di ombretti perlati e 5 mat

E i Giorgio Armani Ecstasy Laquer: lipgloss morbido, resistente e facile da applicare. Segue le tonalità dell’incarnato fino a toccare toni come il cioccolato.