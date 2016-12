Il trucco delle feste per essere luminose

Immaginatevi con un abito scintillante nella notte, mentre andate o uscite da una festa natalizia ultra glamour. Tacchi a spillo, pochette… Quello che ci vuole per completare il look è un make-up che risplenda, per lasciare una scia luminosa magnetica e affascinante.

Con la Holiday Collection Night Light di Giorgio Armani Beauty potete portare il vostro glow a un livello superiore. Incarnato, sguardo e labbra sono avvolti da un alone di luce. L’ispirazione arriva dal light painting, una tecnica usata dai fotografi che consiste nel creare disegni luminosi scattando con una esposizione molto lunga in ambiente buio, e spostando contemporaneamente una fonte di luce. Giorgio Armani Beauty interpreta questo gioco con la versione “light painting” del logo sul packaging dei prodotti e con texture che, grazie a particolari tecnologie, esaltano la bellezza sotto qualsiasi luce.

IL LOOK:

Sugli occhi potete scegliere tra cinque tonalità di ombretti perlati e mat che vanno dal bianco al nero, passando per beige e marrone. Sul viso, Crema Nuda esalta l’incarnato e nella versione glow, creata per la collezione di Natale, aumenta l’effetto nude, sano e senza imperfezioni. Le labbra sono delicate ma ultra glossy grazie a sei nuove nuance di Ecstasy Lacquer nei toni del rosa e del marrone.