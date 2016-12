Scintillio (per Natale). Una delle parole preferite da Carrie Bradshaw

«Dobbiamo lavorare sullo scintillio», dice Carrie a Mr. Big in Sex and The City 2. Lo scintillio dell’amore, di un party, di un mini dress, di un look per le feste. Lo scintillio di bere un calice di champagne con le amiche, di sentirsi spensierate ed estremamente glamour.

Lo sparkling dell’oro e dell’argento da applicare sugli occhi, per un make-up facile da realizzare e più sexy che mai. Come quello che Lloyd Simmonds ha ideato per Yves Saint Laurent Beauté. Sparkle Clash, una edizione limitata da sfoggiare durante le feste natalizie.

Il prodotto star della collezione è la Palette multiuso racchiusa in un astuccio dorato glitterato che sembra una pochette, ideale per trasformare il trucco da giorno in uno da sera. Come fare? «Rallegrate un occhio ombreggiato in marrone beige e una bocca con toni nude applicando la sfumatura oro nella parte alta della palpebra e sotto alle sopracciglia, prima di tracciare il color prugna lungo la linea delle ciglia. Applicate l’highlighter sugli zigomi, poi scegliete tra il tocco drammatico del rosso per le labbra o l’espressione più semplice e sofisticata del color nude», spiega Lloyd Simmonds.

L’oggetto del desiderio sono gli Eye Jewels Sparkle Clash Edition, due serie di eyeliner con cristalli adesivi nelle nuance oro e argento. Appiccicateli sotto la linea delle sopracciglia, come il look di Cara Delevingne, per uno sguardo ultra seducente e che riscopre il lato più divertente del glamour.

Il dettaglio che fa la differenza è lo smalto La Laque Couture, in Gold Clash e Silver Clash. Da portare solo su un’unghia, su tutte o mescolati per una strass manicure star della serata.