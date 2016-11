5 must have per l’autunno

Prendete un trench classico (ricordate, è uno di quei capi su cui investire durante il periodo dei saldi) e una gonna plissè dai colori metallizzati ( il trend autunno 2016 è metal, metal e ancora metal). Ancora meglio se la trovate in tulle: è la vera regina dell’autunno inverno 2016.

La stagione fredda è arrivata? Optate per sciarpone di lana taglia XXL, maglioni a collo alto over size… La moda casual chic che arriva dallo street style è lo stile da sfoggiare per dare un tocco cool al look.

Consigli beauty: un buon fondotinta è un ottimo investimento di stagione. Sceglietene uno dal finish naturale, con ottima durata e che si adatti alle temperature instabili. Shiseido Syncro Skin è dedicato alle (pelli) meteoropatiche, un fondotinta liquido ma leggero e vellutato come uno in polvere, studiato per adattarsi alla superficie cutanea.

Per dare un tocco in più: basta un tocco di rossetto, et voilà! Se vi piace puntare sulle labbra come dettaglio di stile, Shiseido ha dedicato al Potere del Rosso la collezione di rossetti Rouge Rouge, 16 tonalità corrispondono a 4 tipi di attrazione, da scegliere per esprimere lavostra personalità ed esaltare la bellezza naturale. La vostra qual è?

