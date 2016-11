Come portare l’azzurro

«Oh, ma certo, ho capito: tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo». Questa frase, di Miranda Priestly nel film Il Diavolo Veste Prada ci ha aperto gli occhi su una cosa: l’azzurro va di moda, in ogni sua sfumatura. E non sta bene solo ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Sdoganato anche come colore cult da indossare sulle labbra (Laura Palmer in Twin Peaks, il trend, lo aveva lanciato già negli anni Novanta) dà la sua maggior espressione però sulle unghie, sulle palpebre e come scia di profumo. Per Thierry Wasser, Guerlain Master Parfumer, «Un profumo, invisibile come un abito, calibra la realtà tra ciò che è privato e ciò che può essere svelato». La fragranza in questione è La Petite Robe Noire Eau De Parfum Intense, golosa come lo zucchero filato ed energizzante come il mirtillo. Da abbinare a un abito azzurro quanto a un total black.

Outfit azzurro, con che make-up lo abbino?

Con il nero sugli occhi, il nude sull’incarnato, e un colore intrigante sulle labbra come un burgundy o un vinaccia. Non necessariamente tutti insieme. Anche gli accessori devono dare carattere al vestito che si indossa, per rendere la sensazione di leggiadria più rock.

Occhi truccati di azzurro… con quale abbigliamento?

Con il total black o il denim, o con colori più energizzanti, dal verde smeraldo all’arancione.

E se il color denim lo poso sulle unghie?

Il risultato è super chic, con una punta di grinta in più. Da abbinare al suo ultimo profumo, Guerlain ha inventato il colore più gettonato del momento: 008 Denim Jacket, all’aroma di Le Petite Robe Noire Eau De Parfum Intense, così casual ed elegante che anche le francesi ne vanno matte.

Della serie… La vie es Blue Ciel.