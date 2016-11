Viola, come portarlo

Sexy e intenso. Così si presenta il viola, colore dark per eccellenza visto da molti come una tonalità non proprio portafortuna. Questa stagione, però, dimenticatela la superstizione. Lo dice anche Pantone, che tra i 10 colori trend dell’Autunno/inverno 2016-17 ha inserito anche Bodacious, un magenta vitaminico.

Anche la bocca si (ri)veste di viola. Le texture passano dall'effetto vinile al mat, le sfumature virano dal lilla energico al prugna fondente. Da sfogliare nella gallery qui in basso.































Gli occhi si caricano invece di un'anima dark, misteriosi grazie a forme marcate anni Novanta, nel colore purple più intrigante che c'è, anche con glitter che accendono lo sguardo. E l'abbigliamento sprigiona femminilità da tutti i pori. Sì, infatti, a completi maschili, meglio se in velluto, e abitini impalpabili da indossare dal giorno alla notte cambiando solo le scarpe.

































Detto questo, il viola sta davvero bene a tutte? E come lo si abbina?

Colore di capelli e carnagione. I favoriti sono le chiome rosse e le pelli chiarissime. Ma accostatelo a more e bionde, incarnati olivastri e scuri… capirete che sta comunque d’incanto.

Labbra viola. E il resto del make-up? Sì a ombretti nei toni neutri, come il beige e il grigio, ai metallizzati e a micro paillettes, all’eyeliner nero e a un incarnato naturale, con una leggera passata di terra. No ai blush rosa e aranciati e a un trucco occhi troppo colorato.

Ombretto viola… e? Pelle luminosa, labbra nude o al massimo rosse. Solo se le tenebre sono calate.

Il trucco viola, con quale abbigliamento? I neutri sono i migliori amici del look, in particolare il nero e il grigio.Provatelo però con un outfit verde, o un dettaglio rosso. O ancora tocco metallizzato, oro e argento.

Vestito viola, come lo abbino? Con il classico smokey eye, nero o grigio canna di fucile. Sì a qualche bagliore, no al trucco troppo marcato. Per le più dark le labbra vanno abbinate al look, per le più classiche meglio bocche nude o rosso spento. Di sera, perché no, un lipstick laccato di vernice rouge.