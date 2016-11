Il Rock’n’Roll è tornato

Rock is back. Il trend che tanto ci piaceva indossare negli anni Novanta torna alla ribalta e le celeb fanno a gara per indossarlo nel loro freetime: Chiara Ferragni, Cara Delevingne, Lady Gaga e il clan Kardashian per esempio. Cosa bisogna avere nell’armadio per ricreare il giusto look che strizza l’occhio al groovie?

Una ricorrenza speciale. Ve lo ricordate il disco da 33 e 45 giri? Oggi compie 68 anni e molte rock band lo hanno riportato in auge, dai Pink Floid ai Metallica.

La maglia delle band. Come i Rolling Stones e i Guns N’ Roses. Una semplicissima t-shirt stampata è infatti la chiave per questo look, da abbinare a jeans strappati, gonne in pelle o vinile, tronchetti o creepers neri e camicie in flanella a quadri.