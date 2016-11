Il trucco che dura tutta la notte

Se c’è una cosa che abbiamo capito essere di tendenza, ecco quelle sono le paillettes. Per questo autunno, infatti, i mini dress dai bagliori metallici sembrano essere il pezzo cult da avere nel guardaroba. Prendente Kendall Jenner, per esempio, che ha scelto un abitino dallo scollo molto pronunciato per il party di compleanno dei suoi 21 anni. Lei, come in precedenza le amice top model Naomi Campbell e Kate Moss, ha optato per non passare inosservata durante la festa in suo onore. Voi fate come le celeb e, per le vostre serate wild in discoteca, scatenatevi sulla pista da ballo con questo look, da completare con un collant velato e decorato – in pizzo o a micro pois – un dettaglio in velluto e un sandalo sexy.

Senza dimenticare il vostro biglietto da visita: il viso, che dovrà essere fresco come appena arrivate al club anche se sono le 5 del mattino. Il make-up, per durare tutta la notte, deve essere indossato con i giusti prodotti, più qualche accorgimento. Iniziate infatti con una buona pulizia della pelle, seguita dalla giusta dose di idratazione su viso, décolleté e labbra. Dopo qualche minuto procedete con la stesura del fondotinta (che deve essere adatto al vostro tipo di pelle) e fissate tutto con la cipria. Inutile dire che i prodotti long lasting e waterproof sono vostri alleati, perché anche se sudate non colano.

Poi passate a occhi e labbra. Un piccolo segreto della nonna, prima di stendere il mascara, è di far posare una micro quantità di borotalco sulle ciglia in modo da far aderire meglio il prodotto ed evitare che coli. Per il rossetto ricordatevi di tamponare l’eccesso di colore e di fissare il tutto con una cipria trasparente. Infine le sopracciglia. Per averle piene e pettinate in modo impeccabile per tutta la sera, ricordate il gel fissatore e volumizzante, come l’ultimo nato in casa diego dalla palma milano. Last but not the least lo spray fissante, da vaporizzare su tutto il viso.

Nella gallery trovate tutto il nécessaire, adatto a chi ama truccarsi una volta per tutte senza dover continuare a ritoccare il maquillage. La notte del resto è giovane, soprattutto on the dance floor.