Trasformati in icona di stile

Quante volte per strada ci siamo fermate ad ammirare le coloratissime Vespa? La due ruote italiana più amata nel mondo cattura da sempre l’immaginario di tutti e questa volta ha colpito il brand di beauty e lifestyle Shiseido.

Sensibile ai trend e aperto a influenze trasversali, il marchio made in Tokyo si è fatto ispirare dalla Collezione Vespa 2017 per offrire alle donne un momento di pausa all’insegna del trucco e del colore.

Il 10 Novembre alla Motoplex City Lounge di Milano, il flagship store della Piaggio in Via Broletto 13, dalle 14,30 alle 19,00 avrà luogo la prima Woman Color Experience, quando un team di esperti Shiseido realizzerà trucchi con i nuovi colori che lo scooter sfoggerà in primavera. Immancabile il rosso, intepretato nel make-up in tutte le versioni dai rossetti Rouge Rouge di Shiseido.

I mood tra cui scegliere saranno due: Classy e Irreverent rivisitati in modo iconico dalle nuance che accomunano i due brand Vespa e Shiseido.