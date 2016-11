Il decalogo della moderna sognatrice

Se Alice nel Paese delle Meraviglie avesse avuto un mondo tutto suo, allora sarebbe stato assurdo. E il paradosso è che tutto ciò che le accade in sogno è più reale di quanto non lo sia la realtà stessa. Forse dovremmo essere come lei: smettere di mettere regole e cercare un ordine apparente, e affidarci solo a quello che vogliamo credere. Nelle favole, per esempio, nel potere dell’immaginazione e di qualsiasi cosa ci permetta di fantasticare, ci spinga a credere che l’impossibile sia possibile, ci stimoli a viaggiare con il corpo e con la mente, ci ispiri a fare sempre di meglio. Sognare, rende tutto più poetico, più allegro e il suo non-sense riempie, invece, di senso ogni cosa che facciamo.

Se anche voi siete un po’ Alice inside e siete le più sognatrici e romantiche tra le vostre amiche (alla Charlotte di Sex and the City), potete fare vostra questo decalogo in dieci punti.

Il mantra

La sognatrice moderna è una moderna Audry Hepburn, che sa cogliere con leggerezza ed entusiasmo la vita: «Io credo nel rosa. Io credo che ridere sia il modo migliore per bruciare calorie. Io credo nei baci, molti baci. Io credo nel diventare forte quando tutto sembra andare storto. Io credo che le ragazze felici siano le ragazze più belle. Io credo che domani sarà un altro giorno, e credo nei miracoli».

Il glitter sugli occhi

Una sognatrice osa con disinvoltura e dà libero sfogo alla fantasia anche nel make-up. L’ispirazione arriva dalle passerelle, dove l’eyeliner glitterato si porta come fosse polvere di stelle.

Indossa un ciondolo di Dodo della collezione Follow your dreams

Luna di Dodo è il ciondolo in oro da tenere sempre al collo. Una creazione dedicata proprio al potere dei sogni, uno stimolo a inseguirli sempre e a non arrendersi mai. Una luna essenziale come un’icona: lo spicchio crescente o calante a seconda di come lo si guardi è un attivatore di onirismi appassionati e ispiratore di fantasie.

Le stelle addosso

La moderna sognatrice ha nell’armadio un outfit o un accessorio con stampa a stelle, must-have di questo autunno-inverno. Per aggiungere un tocco pop o futuristico al look, da completare con il ciondolo stella marina di Dodo, inno alla felicità

Spirito Millennials

Avere dei sogni significa anche fare di tutto per realizzarli, emergere e diventare delle influencer del presente.

Morning star

Alla mattina quello che ci vuole è un soin dal risultato immediato, che regali luminosità e cancelli i segni della stanchezza nel tempo di un caffè. Il mondo della cosmesi esaudisce i sogni delle donne, facendole sentire più belle.

La sognatrice al cinema

La sognatrice moderna ha desiderato almeno una volta essere Cenerentola e crede fortemente nelle storie a lieto fine. Dopo il cartone di Walt Diseney, quindi, il suo secondo film preferito è Pretty Woman.

In amore

Un po’ Charlotte, un po’ Carrie di Sex and the City… Sempre e comunque in attesa dell’amore vero, quello totalizzante, che sa togliere il fiato.

Se fosse un libro…

Sarebbe Alice nel Paese delle Meraviglie, per fare della realtà un sogno. Ma il Piccolo Principe occupa un posto speciale nei suoi ricordi d’infanzia.

La citazione preferita

«Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto». (La ricerca della felicità)