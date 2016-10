Idee make-up per pelle scura e olivastra

Anche per le more dalla pelle scura e olivastra, ho scelto quattro make-up con prodotti must-have della stagione. I colori cambiano a seconda della carnagione e bisogna fare molta attenzione ed evitare di ingrigire l’incarnato. Vediamoli insieme:

1. Velvet Matte Lip Pencil n° Consuming Red è il matitone labbra perfetto per il primo look. Opaco e a lunga durata, è quello che serve per dare un tocco in più ad un make-up da giorno.

2. Anche per la seconda idea che vi propongo, il focus è tutto sulle labbra. Per questo colore tra orchidea e viola vi consiglio il n° 314 della linea Velvet Passion Matte Lipstick di KIKO COSMETICS. Molto confortevole nonostante la totale copertura opaca, quello che vi serve per dare un twist colorato al vostro make-up.

3. Per un look da sera potete puntare tutto sullo sguardo con una palette come quella di MAC Cosmetics Eye Shadow X 9 Runway Worthy che continiene nove ombretti dalle nuances rosa caldo, fucsia e viola, fino a quelle più chiare per i punti luce con diverse texture. E’ la palette da avere per uno smokey eyes alternativo e seducente.

4. Anche per l’ultima idea ho pensato ad un look da sera colorato e quello che vi serve per realizzarlo è l’ombretto Zodiac della serie Moondust di Urban Decay. Grazie alle sue infinite sfaccettature, il risultato 3D è garantito.

Cosa ne pensate?