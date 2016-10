10 (più uno) prodotti di bellezza spettrali

Nella notte delle streghe tutto è concesso. Trucco e parrucco inclusi. Halloween è in arrivo, il 31 ottobre, e il tempo scorre velocemente. Per stupire, costumi freak e outfit pirotecnici a parte, meglio avere in borsetta un elemento beauty che farà rimanere tutti a bocca aperta.

Come la maschera in tessuto ispirata a Samara di The Ring, o il rossetto che strizza l’occhio alla Calaca messicana o ancora a una tinta per capelli che “sporca” la chioma di rosso sangue.

Questi e altri i prodotti make-up e capelli nella gallery, dove abbiamo selezionato i 10 più cool avvistati sul web, da acquistare al volo per poterli sfoggiare ad Halloween – e per essere spaventosamente glamour senza troppi travestimenti. Più uno da usare una volta tornate a casa, per rimuovere perfettamente i prodotti dal viso.