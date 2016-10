Il trucco? Racconta se stessi

/ -

















Per Mac Cosmetics il trucco è un gioco attraverso cui prendere consapevolezza di se stessi ed esprimere la propria personalità. Al Glamour Beauty Show potrete sperimentare colori, texture e diventare autrici della vostra storia.

Il brand non propone un solo trend, ma stili multipli che si adattano a tante identità diverse.

Diffuse: per chi ama un makeover reale in cui le texture rivelano la struttura del viso regalandogli un’aurea sublime senza esplicitare la tecnica che c’è dietro.

Kaleidoscope: colori e glitter per sguardi in technicolor, disegni grafici, tinte sature o sfumature metal… Gli occhi diventano una tela da dipigere.

Razor: è il new punk, fatto di grafismi neri tutt’altro che scontati, per osare con un po’ di sregolatezza.

Sharp: il focus è sulla bocca, che si tinge di rosso scuro. L’effetto lo scegliete voi, dal vinile al velluto, il resto del make-up deve essere nude.

Parola d’ordine, prendere queste tendenze e mutarle in sogni reali, fatti su misura per voi.