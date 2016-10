Douglas Color Show arriva a Bari: vi racconto la mia esperienza!

Make up addicted, mi rivolgo proprio a voi! Oggi vi parlerò della mia speciale esperienza vissuta qualche giorno fa a Bari; un appuntamento itinerante che vi permetterà di ricevere gratuitamente un trucco personalizzato che enfatizzerà la bellezza del vostro volto e tanti consigli preziosi per realizzare un make up perfetto a casa vostra.

Sto parlando del Douglas Colour Show, una make up experience nel segno del colore in collaborazione con YSL e profumerie Douglas.

Se avete seguito i miei scatti sui social e la mia Instagram Story avrete visto che nella giornata del 4 Ottobre, mi sono recata a Bari in via Sparano 140 presso la profumeria Douglas e ad attendermi oltre ad uno staff delizioso, c’era Enzo Tortora, make up artist YSL che ha realizzato con le sue sapienti mani un make up natural perfetto per tutti i giorni ma con un tocco strong di colore sulle labbra. Adoro regalare alla mia pelle un make up leggero, quasi impercettibile che esalti la naturalezza dei miei lineamenti senza stravolgerli. Un trucco versatile, perfetto per il giorno che può trasformarsi in make up per la sera con un tocco di rosso sulle labbra.

Enzo ha prestato molta attenzione all’idratazione della pelle, applicando come base idratante la Instant Moisture Glow, perfetta per preparare il viso prima del make-up attenuandone le imperfezioni ed esaltandone la luminosità unito al primer Touche éclat Blur per prolungare la durata del make up e opacizzare la pelle.

Con l’aiuto del pennello ha applicato delicatamente il fondotinta Touche éclat Le Teint (colore B50 Honey), il primo fondotinta illuminante anti-fatica di YSL che regala radiosità ultra leggera e copertura perfetta al nostro incarnato.

Step successivo: applicazione di un prodotto fondamentale per la mia trousse, il primo dei tre segreti beauty consigliati da Enzo. Sto parlando dell’illuminante Touche éclat, una penna-pennello perfetta per esaltare i rilievi del viso, cancellare le zone d’ombra e i segni di stanchezza (occhiaie, couperose, contorno labbra e ali del naso). Con la cipria Poudre Compacte Radiance Universelle, ha fissato la base e dato colore alle gote con l’utilizzo della terra Les Sahariennes Bronzing (numero 3 Jasper), che dona un incarnato impeccabile per un effetto “pelle baciata dal sole” tutto l’anno.

Il mio secondo segreto beauty è la palette di ombretti Couture (numero 14 Rosy Coutouring) dalle colorazioni calde del terra e del rosa, tonalità perfette per esaltare i miei occhi. Per dare volume alle ciglia e intensificare lo sguardo ha applicato il mascara effetto ciglia finte Shocking.

Terzo e ultimo segreto di bellezza, il nuovo must have della maison: Vernis à Lèvres Vinyl Cream (colore 401 Rouge Vynile), il primo inchiostro per labbra cremoso e confortevole come una crema. Brillantezza estrema effetto vinile garantito.

Per completare la mia beauty experience non poteva mancare un tocco di profumo, naturalmente uno dei miei preferiti: Black Opium Eau de Parfum.

Questa esperienza è stata davvero strepitosa e il risultato eccezionale. Che ve ne pare?

Ringrazio il make up artist Enzo Tortora e tutto il cortese staff della profumeria Douglas di Via Sparano. Con un make up del genere un giro per Bari è d’obbligo…vi lascio con un paio di scatti da questa magnifica città e arrivederci al prossimo appuntamento beauty!