Trucco gothic chic, fascino oscuro

/ -





































Affine alle tenebre, eppure romantica, intrigante e ricca di fascino. Non pochi stilisti di fama mondiale hanno più volte guardato alla sua storia e alle sue suggestioni per dar vita a Collezioni a tinte dark di grande impatto. Da sempre, la moda gotica celebra infatti il lato più oscuro dell’esistenza. Ha il nero come colore dominante, affiancato da sfumature viola, bordeaux, rosso vermiglio, e molteplici varianti di stile, che vanno dal romantic al fetish, dall’esoteric al metal.

Associata al fenomeno punk nella sua evoluzione “gothic” e alla comparsa, dal ’77 in poi, di un affine genere musicale, l’origine dello stile è tuttavia da ricercarsi indietro nel tempo, nell’epoca vittoriana e post vittoriana, per esempio, dove dominano volumi esagerati e crinoline, pizzi e ruches, maniche a pagoda e corsetti, e poi ancora a ritroso nei secoli fino al Medioevo, l’epoca della caccia alle streghe.

Nero, mistico, oscuro, il gothic look si rivela una scelta perfetta per un party nel segno del mistero. Ecco come completarlo con un make up ad alto tasso di fascino dark!

L’INCARNATO

Scegli un fondotinta due toni più chiari della tua carnagione: l’incarnato gotico predilige il pallore estremo. Attenzione solo a non esagerare con l’effetto “maschera”!

GLI OCCHI

Nonostante questo stile tenda sempre al dark, è possibile “giocare” con il make up degli occhi mixando o alternando il nero con altri colori. Procurati ombretti dalle tonalità “alternative”, ma sempre underground, come il viola, il blu, il marrone e il rosso scuro.

Immancabile l’eyeliner lungo la rima interna ed esterna delle ciglia. Da scegliere nella versione a matita, se non si è molto pratiche nell’applicazione, oppure in versione liquid, se si desidera mettere in evidenza ancor di più gli occhi, con un tratto preciso e ben definito.

Strumenti ideali, a questo proposito, due prodotti Burberry, specifici per dare enfasi allo sguardo: l’Effortless Khol Eyeliner, un eyliner cremoso, a lunga tenuta e resistente all’acqua per definire l’occhio con precisione, e l’Effortless Liquid Eyeliner, una penna liquida con punta in feltro per una definizione intensa e un’applicazione precisa, uniforme e agevole grazie anche al design antiscivolo. Non solo: nella tonalità Jet Black questo eyeliner viene arricchito con pigmenti color nero carbonio per ottenere una tonalità ancora più intensa.

Anche il mascara nero è un must del gothic look! Scurisce l’area oculare e mette drammaticamente in risalto gli occhi. Una doppia passata servirà ad allungare e aprire maggiormente le ciglia, dando allo sguardo una dose extra di fascino oscuro.

LE LABBRA

A completare il look, sfumature di nero sulle labbra! Ma il bello di questo stile è che il rossetto funziona anche con nuance diverse, come il marrone, il bordeaux o il viola scuro. Da alternare a seconda dell’umore o per creare interessanti abbinamenti occhi-labbra.