La formula della bellezza? Felicità + Generosità

Quando siamo generosi e ben disposti verso gli altri ci sentiamo meglio e siamo anche più belle. A dirlo è una ricerca condotta dalla dottoressa Katherine Nelson della University of South in Tennessee, secondo cui basta una piccola azione di altruismo per renderci subito più felici.

Sarà proprio questa la ricetta di bellezza con cui Lancôme vi coinvolgerà al Glamour Beauty Show, inebriandovi con la fragranza manifesto dell’energia vitale, La vie est belle. Ma non solo, il brand francese della positività vi dimostrerà come il make-up sia l’alleato perfetto di un sorriso: il mascara, come l’ultimo uscito Grandiôse Extrême con l’applicatore a collo di cigno, può aprire lo sguardo di chi ride con gli occhi, mentre una passata dell’iconico L’Absolu Rouge sa rendere ancora più contagiosa una risata.

Per Lancôme bellezza e generosità sono gli elementi fondamentali del circolo virtuso del buonumore. E visto che ottobre è il mese della felicità, regalatevi un momento per voi al Glamour Beauty Show.