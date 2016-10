Color & nude, il trucco che trasforma

/ -











Giallo, verde, lilla… Perché mai bisognerebbe truccare solo gli occhi con le tinte più audaci? Peter Philips, Creative e Image Director Make-up Dior, ha sdoganato il colore sulle labbra con la nuova collezione di Rouge Dior in versione mat. La texture è a lunga durata e il pack si veste di un abito metallico luminoso, puro oggetto del desiderio.

Con Dior al Glamour Beauty Show potete scegliere se essere eccentriche o discrete. Se trasformarvi e osare oppure mostrarvi per quello che siete. Se optare per un trucco in technicolor abbinando eye-liner e color block o scegliere nuance nude dall’eleganza low profile ma non meno costruita. Si parte dalla base, che perfeziona l’incarnato e dà un effetto impeccabile. I prodotti segreti da usare sono Palette Eye Reviver, Backstage Eye Prime e il correttore Fix It.

Il cambiamento fa parte della bellezza e tutte abbiamo una duplice personalità da esprimere a seconda del mood del giorno. Così, in un battito di ciglia, l’arcobaleno cromatico tinge occhi e labbra. E noi ci sentiamo nuove, ma pur sempre noi stesse.