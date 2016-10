La mia Beauty Experience con YSL

Glamour.it in collaborazione con Yves Saint Laurent ha organizzato una Beauty Experience a Reggio Emilia. Martedì 27 settembre mi sono recata presso la profumeria ROSSI PROFUMI SPA in via Via Emilia Santo Stefano 9 nelle mie vesti di beauty reporter.

Per un momento magico dedicato solo a me grazie alla collaborazione di Fabio Maini Make up Artist. Fabio direttamente dagli atelier di YSL Beauty e ospite della favolosa profumeria Rossi ha creato su di me lo smokey Eyes sui toni del verde. Un trucco che si intonava perfettamente con il mio look romantic rock.

Infatti, avevo un abito lungo verde foresta in chiffon a pois bianchi, un paio di tacchi bicolor e un chiodo verde con borchie.

Abbiamo riempito tutte le zone ombre con Touche éclat per illuminare le zone del viso, avendo l’accuratezza di tirare il pennello il più possibile per un effetto “Wow”.

Il mio prodotto preferito è il Touchet Eclat Blur Primer, una crema trasparente usata come base, una specie di olio/non olio con all’interno cristalli di oro puro per una pelle setosa e luminosa e levigata.

Illuminatori, fondotinta, blush, ciprie e primer tutti al servizio della bellezza.

Infine, tanto mascara A volume effet faux cils – nuova formula per ingrandire il mio sguardo e renderlo aggressivo. Come vi sembra il risultato finale?

Un po’ di foto scattate dal bravissimo Matteo Bertelli, che ringrazio per la sua disponibilità, oltre ad un video che riassume in mio viso prima e dopo. Lo sapevate che io sono la Blogger che non si trucca mai? Bene ora lo sapete.

Ringrazio Fabio Maini bravissimo e delicato nella sua performance!

Ringrazio lo staff di Rossi Profumi che mi ha ospitato, trasformando il mio Sabato pomeriggio in una fantastica Beauty Experience.