Trucco per castane: i colori adatti da scegliere!

Oggi parliamo di trucco per castane, ovvero per chi come me ha occhi e capelli castani!

Quali sono i colori di ombretto e di rossetto giusti per le castane? Ecco qualche piccolo consiglio!

Per gli occhi: diciamo che gli ombretti dai toni “caldi” sono da prediligere, come le tonalità dei marroni più o meno chiari e dei bronzati, perfetti da scegliere per il nostro sguardo!

Parole chiave da tenere a mente in fatto di trucco per gli occhi delle castane è “intensificare lo sguardo” quindi sì allo smoky eyes con colori di ombretto scuri e decisi, ma ben sfumati. Sì ad eyeliner o matita nera che disegnano con una linea sottile sulla palpebra superiore.

Labbra: sulle labbra andranno benissimo toni rosati, anch’essi caldi, ed i rossi. I nude per il giorno saranno perfetti, definiranno la bocca in modo naturale, ma per la sera osate con un bel rosso laccato!

L’incarnato: qui direi che vale una regola che riguarda tutti i tipi di pelle, cioè scegliete un fondotinta più simile possibile al colore della vostra pelle. Servirà per rendere l’incarnato più uniforme e nascondere le piccole imperfezioni.

Il blush: un po’ di blush va steso sulla parte alta degli zigomi in tonalità che variano dal rosato tenue fino ad arrivare a colori più bronzati, ma senza esagerare, ne basta poco, sfumando bene con l’apposito pennello.