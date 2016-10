Il decalogo delle righe made in Paris

/ -





































Vivere come una Parigina anche se non si è a Parigi. Come sorseggiare un caffé in un vicolo magico o leggere un libro su una panchina, con addosso una semplicissima maglia a righe e un velo di rouge sulle sue labbra. Proprio come la ragazza sognatrice dal tocco pop Sonia Fils, conosciuta meglio come Rykiel, che aprì la sua casa di moda nel 1968.

Lei fu la prima a essere definita Regina del tricot per la sua lavorazione unica della maglia in lana – stampata e iper colorata – e la prima ad aver coniato il termine demodé. Sonia fondò infatti il Rykielisme, movimento femminile che credeva nella libertà di esprimersi attraverso il proprio stile personale. Lei stessa è stata l’incarnazione dell’indipendenza e dell’irriverenza, patrimonio che aleggia ancora per le vie di Saint-Germain-des-Près, Rive Gauche, nonostante la sua scomparsa lo scorso 25 agosto.

Di lei piaceva proprio questo: il vivere la vita come una jeaune fille che ama sognare a colori e che riesce a cambiare l’estetica delle cose che la circondano, da un caffé a una trousse, con la sola immaginazione. Un french touch che tutte, ma proprio tutte, le donne dovrebbero fare loro.

Le francesi, del resto, hanno un fiuto particolare per gli oggetti di make-up facili da applicare, super personalizzabili e dall’allure fresca, senza mai strafare. Lo stesso vale per l’outfit, ragionato e pulito nelle linee, perfetto per chiamare un taxi, sorseggiare una bevanda sedute a un café o uscire la sera per un verre de vin.

Lancôme, in collaborazione con Sonia Rykiel, si è immaginato proprio questo per la sua limited edition autunnale: una collezione make-up da avere sempre in borsetta, per un maquillage fresco o un ritocco on-the-go. A creare questa collezione Lisa Eldridge, direttore creativo make-up di Lancôme, e Julie de Libran, direttrice artistica del brand Sonia Rykiel: una capsule che mixa lo stile della Maison di maquillage al packaging frizzante della casa di moda.

Nella gallery un decalogo facile facile sulle righe, da abbinare come la stessa Sonia avrebbe fatto. All’insegna della joie de vivre!