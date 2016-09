Sabato sono stata al Coin Excelsior di Roma, dove si sta svolgendo un’ iniziativa molto speciale incentrata sulla scoperta dei nuovi prodotti makeup di Guerlain, essenziali per questa stagione, per chi come me ha voglia di curare la propria pelle, il proprio look, ma ha bisogno di cosmesi veramente efficaci per il nuovo stile di vita che sta affrontando.

Sono una mamma da un mese, e tutti sappiamo quanto sia difficile adattarsi ai “ritmi” di un neonato, figuriamoci se poi ci si mettono anche gli impegni lavorativi, il tempo da dedicare a se stesse non è poi così tanto.

Sono stata molto contenta di scoprire una nuova gamma di prodotti, la nuova linea skincare “my Beauty Tips” un kit che comprende 5 tubetti, in grado di correre al riparo in caso di necessità cutanee:

- Radiance in a flash, che dona luminosità al viso in un solo tocco.

– Creme Sos, rende la pelle soffice al tatto e la prepara al makeup.

– Stop Spot, copre le imperfezioni , ma il suo compito è quello di andarle a rigenerare e curare.

– Super lips, che idrata e rimpolpa le labbra.

– Midnight secret, il mio preferito, da usare massimo 3 volte a settimana, da applicare la sera/notte, in cui abbiamo avuto una notte brava ( fa al mio caso ultimamente, ma non per le uscite serali).

Già innamorata di questi 5 prodotti, siamo andati avanti nella scoperta della collezione Autunno Inverno, passando alla Linea della nuove Creme Abeille Royale, ideale per le pelli poco più mature della mia, ma che ho deciso di usare nei periodi in cui la mia pelle è particolarmente secca.

Con pappa reale, è uno dei prodotti a più alta concentrazione di ingredienti Naturali.

Lo sapevate che le boccette di Guerlain sono così “spesse” proprio per evitare che agenti esterni vadano a modificarle, non essendoci conservanti e siliconi?







Arriviamo quindi al momento più divertente, il makeover con il nuovo look.

Io e Claudio abbiamo deciso di realizzare uno dei 4 look proposti da Guerlain per questa Fall Winter.

Il mio preferito? Look Casual Chic, che incentra il makeup sull incarnato ed uno sguardo naturale, ma chic, abbinati alla nuova serie di nuance dei rossetti.

L’ incarnato è stato perfezionato dal leggerissimo Fondotinta Lingerie de Peau di Guerlain,

Gli ombretti della nuova collezione hanno reso l’ occhio penetrante, casual, ma allo stesso tempo grazie al rossetto Kiss kiss, il look è risultato Chic!



Dopo aver completato il look con il makeup artist sono passata alla parte dell’ incontro con la Fragrance specialist, che mi ha raccontato di più sul mondo delle fragranze Guerlain.

Ho amato particolarmente l’ ultimo profumo “La Petite Robe Noire“, che racconta di una donna metropolitana, sicura di se, grazie ad un profumo vellutato e deciso, perfetto da indossare con il rossetto della gamma.

Guerlain si contraddistingue senza dubbio per l’ attenzione che reca al mondo Femminile ed è per questo che è uno dei miei brand preferiti.

E per l’ uomo L’ Homme Ideal Eau de Parfum, perchè non ci dimentichiamo neanche di loro.