Ti stai chiedendo quali saranno i trend capelli per la prossima stagione? Andrà il lungo o il corto? E il colore? Saranno sfumature calde o fredde? I volumi saranno piatti o mossi? Insomma le domande a riguardo sono tantissime ed oggi ti darò qualche consiglio utile per quanto riguarda il colore capelli autunno inverno 2016/2017.

Alt! Prima di passare a tagli, pieghe e tinte, dai un’occhiata ai tuoi capelli: come sono messi? Dopo un’estate tra sole, mare e piscina sono rovinati? È più che normale, non preoccuparti, qui trovi una raccolta di consigli utili (e low cost) per imparare come risanare i tuoi capelli (e per evitare la caduta autunnale).

Ora possiamo passare al sodo, quali saranno i trend colore per questo Autunno Inverno?

Io mi sono recata nel centro di Milano, presso il salone Wild beauty, per scoprire tutte le tendenze del momento. Il risultato? Una testa tutta nuova e delle sfumature di cui mi sono letteralmente innamorata.

Veniamo al sodo, qual’è il colore moda del momento? Beh la risposta è solo una: le ombre d’Autunno. Cioè, un colore caldo, che varia dal castano intenso al biondo scuro.

Come si realizza? Si tratta di una nuova tecnica: prima i capelli vengono schiariti sulle lunghezze con la tecnica dei twister, successivamente viene fatta una tinta più scura a partire dalle radici. In questo modo i capelli ritrovano un colore sano e lucente ma mantengono l’effetto dei raggi del sole estivi. Il colore perfetto per un autunno caldo e alla moda realizzato con l’utilizzo dei cosmetici Alfaparf.

Come si mantiene? È sufficiente uno shampoo tonalizzante per mantenere vivi i riflessi e, personalmente, mi sono innamorata di quello proposto da Jean Louis David.

Vuoi realizzare questo servizio da casa? È possibile! Se hai i capelli già schiariti sulle punte dal sole ti basterà seguire questo tutorial per realizzare la tinta a casa e il risultato sarà molto simile (fai attenzione, metti meno prodotto sulle punte e più sulla radice!).

Ci siamo! Il trend del momento non ti ha conquistato? Qui ti parlo di tutti i trend capelli 2016. Lasciati conquistare e, per qualsiasi dubbio, scrivimi sulla mia pagina Facebook Alice Cerea.