Le lezioni beauty che abbiamo imparato da Bridget Jones

/ -















Simpatica, goffa e cicciottella, la mitica Bridget Jones dal 22 settembre è finalmente al cinema – e non più così single – con “Bridget Jones’baby”, il terzo capitolo della saga che la vede protagonista con tutta la sua miglior ironia, qualche ruga in più e diversi chili in meno. Alle prese con una gravidanza inaspettata e dal padre incerto (i due contendenti sono Marc Darcy e quel figo di Jack Quant, alias Patrick Dempsey), ma non facciamo spoiler.

Tra mutandoni contenitivi capaci di accendere la passione, blush sulle guance modalità Heidi e styling anni Novanta sui capelli, ricapitoliamo insieme tutti i momenti beauty di Bridget Jones. Tra epic fail e epic win, c’è sempre qualcosa da imparare.