Burberry, il beauty look da sfilata in vendita online

Un mix tra lo stile degli interior design di Nancy Lancaster e l’Orlando di Virginia Woolf. Christopher Bailey, direttore creativo di Burberry, viene ispirato da questo e da come, nel corso dei secoli, gli abiti e la stessa Maison si sono evoluti grazie al background circostante. La collezione vede protagonisti colli in stile vittoriano, cinture strette in vita, trasparenze in pizzo e chiffon, giacche militari che richiamano la cavalleria di un tempo, pigiama in seta, denim e l’immancabile trench, simbolo della griffe, in una chiave tutta nuova.

Non poteva essere altrimenti per il beauty look, firmato dalla make-up artist consultant di Burberry, Wendy Rowe: un mix tra femminile e maschile grazie ai toni anticati del rosa e del grigio.

Tre gli step

La pelle è satinata grazie al fondotinta Cashmere Foundation, definita da riflessi naturali e un leggero sculpting – realizzato con Face Contour Pen sotto lo zigomo e intorno agli angoli del naso – per regalare al viso quell’innocenza tipica dell’epoca vittoriana.

Il contorno occhi è stato preparato con i correttori Sheer Concealer per totalizzare le zone d’ombre e Cashmere Conceler per eliminare le imperfezioni. Infine la Nude Powder, per regalare un finish satinato alla zona T. La palpebra è stata poi bordata in modo soft dagli Eye Colour Contour nei toni antichi, come il rosa e il grigio, per dare profondità e luminosità allo sguardo.

Infine le labbra, vellutate e naturali come petali. Questo grazie a Liquid Lip Velvet in Fawn Rose e Burberry Kisses nella variante Nude Beige, visti in anteprima in sfilata e acquistabili già da ora sul sito, entrambi dalla texture mat, con una formula che combina un pigmento ricco per lasciare le labbra soffici.

