I beauty look che abbiamo imparato dalle serie tv

/ -









































Tutte abbiamo una serie tv del cuore, quella con cui siamo cresciute e in cui ci siamo immedesimate in un certo periodo della vita, non riuscendo più a separare i personaggi dagli attori reali.

I look delle serie tv hanno ispirato le nostre scelte di make-up e capelli, e altri sono diventati iconici per intere generazioni. Dal taglio alla Rachel, alias Jennifer Aniston in “Friends” che portava uno shag con riga da parte creato dall’hair stylist Chris McMillan e che lei, la vera Jen, ha sempre odiato, alla frangia anni ’90 di Brenda e Kelly in Beverly Hills.

E visto che le mode ritornano, ci sono dei look che possiamo rispolverare e attualizzare. Basta pensare alla bandana tra i capelli di Elizabeth Berkley in “Bayside School” mai stata così di moda come quest’estate e rivisitata in versione turbante per l’autunno-inverno, o le mollette usate dalle ragazze di “Girls” proposte in passerella da Max Mara.

Ecco i nostri top look da copiare alle serie tv. Siete cresciute negli anni Novanta solo se…