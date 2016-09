Bellezza fluida: il make-up diventa genderless

Insieme a “curvy”, le parole “genderless”, “no gender” e “gender neutral” sono state le più usate per raccontare i trend di stile del 2016. Se infatti nella società l’uguaglianza di genere deve fare ancora passi avanti, l’estetica ha progredito inseguendo un nuovo modello di bellezza meno rigido e più fluido. Tutto è cominciato con la moda e in particolare dalle passerelle, dove alla classica top/divinità sono subentrati una donna sempre più androgina e un uomo sempre più femmineo. Mentre Selfridges apriva il suo pop-up store Agender, in passerella sfilavano uomini con fiocchi e abiti dai tagli femminili (basta pensare, tra le tante altre, alla collezione primavera-estate 2016 di Maison Martin Margiela e a quella estate 2016 di Gucci). In tempi non sospetti invece, tra i primi designer a pensare in termini “fluidi” spicca il nome di Giorgio Armani, che dagli anni ’80 veste le sue donne con abiti e giacche maschili.

/ -





















































«Lo stilista non ha creato il genderless. In realtà è stato il primo a rendere più fluide le differenze uomo-donna. Sin dall’inizio della sua carriera, ha portato avanti un’esperienza estetica interessante: ha donato alla donna pezzi del guardaroba maschile e viceversa, alleggerendo ad esempio la giacca per gli uomini», sostiene la giornalista di moda Giusi Ferrè nel suo libro “Giorgio Armani – Il sesso radicale” (Marsilio). Se quarant’anni fa Armani sdoganò gli abiti maschili per le donne, contribuendo alla loro emancipazione, oggi le sue sfilate legittimano ed esortano l’uso di make-up e creme anche da parte dell’uomo. Le sue ultime collezioni moda hanno portato il classico understatment elegante e fluido del marchio a un nuovo livello, con coppie uomo-donna vestiti in modo simile, donne in giacca e cravatta che sfilano sulla passerella maschile, ma anche, appunto, uomini truccati, come visto sulle ultime passerelle Emporio Armani autunno 2016 ed estate 2017.

L’espansione della tendenza no gender infatti ha pian piano aperto nuove riflessioni anche sulla bellezza: essere belli è una prerogativa femminile? Esprimere se stessi con il make-up e poter migliorare il proprio aspetto deve rimanere un beneficio solo per le donne? Il web ha dato le sue prime risposte con il movimento virale #makeupisgenderless, sostenuto in primis dal beauty vlogger Jake-Jamie Ward alias The Beauty Boy. Tra le industrie cosmetiche deluxe invece, anche in questo caso Giorgio Armani Beauty è stata una delle prime a riflettere sulla questione, lanciando sul mercato prodotti make-up e skincare dichiaratamente unisex. «Viviamo in un’epoca in cui il concetto di genere è più fluido. Con Him/Her Lipcare, condividere è prendersi cura dell’altro sotto ogni aspetto», ha affermato l’International Make-Up Artist per Giorgio Armani Linda Cantello parlando del nuovo balsamo labbra del brand.

E il Lip Care non è l’unico prodotto Armani “fluido”: a essere pensati per perfezionare le pelli tanto maschili quanto femminili sono anche il primer protettivo Maestro Uv, i prodotti da sfilata Uv Master Primer e Fluid Master Primer e tutta la nuova linea Armani Prima, costituita da sei prodotti skincare semplici ed efficaci concepiti per migliorare la grana della pelle e la radiosità del viso, qualità e desideri che non hanno sesso. Per cominciare a “combattere” ad armi pari, almeno nella bellezza.

Sfoglia tutti i prodotti “fluidi” di Giorgio Armani Beauty nella gallery in alto.