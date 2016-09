Yves Saint Laurent aspetta solo te!

Buongiorno amiche,

adoro YSL da tanto tempo e vi giuro che da quando ho scoperto il nuovo fondotinta TOUCHE ECLAT LE TEINT e il bellissimo mascara EFFET FAUX CILS di Yves Saint Laurent il mio viso è cambiato.

Il fondotinta è davvero unico, pensate che è il primo fondotinta illuminante anti-fatica per otto ore di sonno in una goccia, in grado di catturare una luce magica che dura tutto il giorno. Dona una radiosità ultra-leggera assicurando una copertura perfetta. Dalla formula ad alta tecnologia, Touche Eclat ha un complesso energizzante che dona alla pelle un tono riposato, protetto e luminoso.

Il mascara EFFET FAUX CILS è davvero meraviglioso. Dona un effetto ciglia finte, con una nuova formula lunga durata per un risultato perfetto dalla prima passata fino all’ultima goccia. Il COMPLEXE TRIPLE FILMS rimane invariato e continua a vestire le ciglia grazie a tre film di polimeri dagli effetti volumizzante, incurvante e fissante.

Oggi vi comunico un appuntamento che non dovete assolutamente perdere per nessun motivo al mondo: dal 13 al 16 settembre a San Donà di Piave presso la profumeria Douglas in via Galleria Piave 29, YSL vi aspetta per svelarvi la collezione e per una meravigliosa prova trucco. Per informazioni cliccate qui.

Un abbraccio e vi aspetto!