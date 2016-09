Parlami d’amore in tutte le lingue del mondo

Buongiorno amiche,

il 5 Settembre sono stata alla presentazione della nuova collezione Autunno-Inverno firmata Collistar da Potafiori, una splendida location in via Salasco 17 a Milano. Il nome della collezione, come avete potuto vedere dai miei canali social, è Parlami D’Amore. Racconta l’Amore con la A maiuscola, parla delle suggestioni e delle emozioni che emana in noi il più profondo dei sentimenti. La collezione 2016/2017 ci rende protagoniste dalla testa ai piedi: lo sguardo sarà impreziosito, ma anche il tatto e l’olfatto.

L’ispirazione è tratta dalle più recenti passerelle di Milano, Parigi e New York dove il focus è sulla sinfonia di cromie sofisticate, alcune lievi e altre decise e appassionate che sfilavano in mezzo al pubblico.

Ho seguito con molta attenzione la presentazione incominciata da Eva Bardellenzu che ci ha introdotto piano piano al tema dell’amore con un bellissimo video instant-beauty… E finalmente dopo qualche minuto “si è alzato il sipario”…

E mi sono così immersa dalla testa ai piedi nel nuovo mood di Collistar.

Quali sono i prodotti?

-il Profumo dell’Amore con olii essenziali ed estratti di petali;

-il Duo fard/ombretti: due polveri tono su tono che sono fard e ombretti insieme, dalle texture satinata e più scura l’una, luminosissima e più chiara l’altra. Due sono gli accostamenti di colori;

-l’Ombretto Effetto Seta si presenta in tre nuove nuance: castano seducente, rosa passionale e nudo intrigante;

-il Rossetto puro abbinato alla matita professionale in diverse nuance;

-lo Smalto effetto velluto lascia sull’unghia una pennellata estremamente elegante di colore saturo e semi-mat;

-il Magico Gloss Colore Infinito, tre promesse estreme: tenuta record, colore infinito e straordinaria lucentezza;

Infine c’è il nuovo Fondotinta Siero Nudo Perfetto effetto seconda pelle spf15 che ricrea ed esalta la naturale radiosità della pelle nuda assicurando un comfort estremo.

Io sono felicissima di poterli provare! Ho iniziato dal gloss e dal fondotinta e ne sono pienamente soddisfatta. Ora proseguo con gli altri prodotti della bellissima collezione Parlami D’Amore…

Grazie di cuore a Collistar e a Glamour.it per questa bellissima esperienza!

Vi abbraccio!