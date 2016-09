Parlami d’Amore: novità beauty e make-up di Collistar

Ogni storia d’amore inizia con un bacio. Reale, sognato, immaginato, desiderato.

Se ci si concentra, si scopre che un bacio ha una sua consistenza, un sapore, un profumo.

È all’amore che Collistar si è ispirata per la nuova collezione make-up “Parlami d’Amore”.

La nuova linea ci parla di tutte le sfumature dell’amore: romantico, passionale, sensuale, giocoso.

Nei giorni scorsi, sui miei social, vi ho invitate a pensare a cos’è per voi l’amore.

Ognuno ha la sua speciale definizione e alla presentazione della nuova collezione make-up di Collistar mi sono confrontata con altre blogger ed esperte di bellezza, scoprendo che, effettivamente, l’amore ha moltissime sfumature.

Nella splendida location di Potafiori, in via Salasco 17 a Milano, abbiamo scoperto che sentirsi perfette per un incontro d’amore è possibile.

Collistar ha creato la linea “Parlami d’Amore” offrendoci tutto il necessario per prepararsi al meglio con un make-up a lunga tenuta dall’effetto flawless.



Per gli occhi sono stati scelti tre ombretti mono dalla texture morbida e impalpabile, adatti a chi desidera un look nude a lunga durata dal finish satinato:

– 76 Castano seducente

– 77 Rosa passionale

– 78 Nudo intrigante

I nomi dei prodotti make-up Collistar sono sempre evocativi ed ecco che troviamo “Passione” e “Amore”.

Si tratta di bellissime cialde dalle quali emergono petali di rosa profumati con il bouquet fiorito di “Profumo dell’amore”, new entry olfattiva di casa Collistar.

Le polveri viso sono setose e accarezzano la pelle per scolpire zigomi e illuminare lo sguardo.

Due le varianti colore:

– 1 Passione, tonalità rosate

– 2 Amore, tonalità naturali

Particolarissimo il nuovo eye-liner in feltro “Bianco Angelico”.

Collistar ha puntato su un eye-liner dalla punta allungata e morbida per creare un look d’impatto, inconsueto e molto luminoso.

Questo eye-liner sorprende per il colore ma anche per la facilità di utilizzo e la possibilità di creare linee diverse a seconda di come lo si inclina.

Sono 4 i kit labbra proposti da Collistar che spaziano tra le sfumature più sensuali e femminili:

– 69 Rosa Passionale

– 70 Ciclamino Incantanto

– 71 Porpora Fatale

– 72 Rubino Stregato

Il rossetto presenta una formula ad alta tecnologia per assicurare un trucco labbra perfetto, inalterabile e dalla lunga durata. Ai rossetti superidratanti dalla texture cremosa effetto lifting, si aggiunge la matita labbra in nuance per definire i contorni delle labbra.

Per chi non sa resistere alle labbra luminose e brillanti, Collistar introduce i gloss magici dalla straordinaria lucentezza e lunga tenuta. Applicandoli si potranno notare delle piccole modificazioni di colore dovute al loro adattarsi al pH delle labbra. In questo modo ognuna avrà la sua personalissima tonalità in accordo con i propri colori.

La durata è eccezionale e il comfort assicurato.

– 51 Nudo Intrigante

– 52 Rosa Passionale

– 53 Azalea Colpo di fulmine

– 54 Carminio Voluttuoso



L’attesissima novità è stato il fondotinta siero nudo perfetto effetto seconda pelle.

Un fondotinta leggero che regala luminosità e perfezione all’incarnato. La consistenza in siero perfeziona e illumina assicurando una preziosa azione idratante, liftante e protettiva.

Con filtro di protezione SPF15, questo fondotinta è perfetto per tutti i giorni e può essere applicato direttamente sul viso con i polpastrelli o con un pennello.



Altra novità della linea “Parlami d’amore” sono gli smalti a effetto velluto.

Il risultato che si ottiene applicando questo smalto è molto sofisticato ed è dato dall’inedito effetto simil velluto che conferisce all’unghia un colore elegante e pieno.

– 663 Rosa Passionale

– 664 Orchidea Affascinante

– 665 Malaga Ammaliante

– 666 Porpora Fatale

– 667 Rubino Stregato

A completare la linea “Parlami d’amore” un buonissimo profumo fresco alle rose, una crema corpo sorbetto e la crema doccia con la stessa profumazione.

Profumo dell’Amore: una deliziosa fragranza con oli essenziali ed estratti di petali di rosa, orchidea e magnolia. L’acqua aromatica Collistar Profumo D’amore è romantica e seducente, un mix di note floreali con tocchi fruttati che avvolge il corpo in un soffio di benessere.

Anche in versione roll-on.



Con olii essenziali ed estratti di petali, doccia crema e crema corpo dalla innovativa texture a sorbetto, riprendono la fragranza di “Profumo D’amore” rendendo la pelle setosa e profumata.

Quando si ama, sono i piccoli gesti a fare la differenza!

Laura

