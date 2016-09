Ciao a tutte le lettrici di Glamour innamorate come me!

Se state leggendo questo post, vuol dire che siete rimaste colpite dal titolo e che l’amore vi segue a ogni passo. Come anime romantiche dalle tante sfumature.

Reduce da pochi giorni dall’esclusivo evento in collaborazione tra Glamour Italia e Collistar per il lancio della nuova collezione a tema: “Parlami d’amore” del famoso brand di cosmetici apprezzato in tutto il mondo.

“Avevamo bisogno di parole, quelle vere, sentite, sussurrate per placare la paura di sentirci soli. Anche se circondati da mille persone, non c’è mai un momento durante il quale ci si senta a casa se non ci si innamora. E allora mi disse un “ti amo” imbarazzato con quel sorriso da bambino. Ed in quel momento, in quegli occhi io vidi proprio questo momento. Io, te in un enorme letto che anno dopo anno era sempre più popolato. Prima eravamo solo io e te adesso siamo in cinque ma dove c’è amore c’è spazio per tutti. Questo significa casa. Casa mia è dove so che posso trovare te, noi, il nostro mondo. È così, da donna, ora lo posso dire anche io: “ti amo”.

Un progetto, nel quale ho avuto il grande piacere di essere coinvolta. Ho avuto modo di scavare nel mio passato e trovare le parole per raccontarmi in totale verità. Perché l’amore, visto dal cuore di ognuno di noi, con occhi diversi è sempre una bellissima esperienza da condividere.

Ma, soprattutto, il legame, che fa crescere due adolescenti e li porta a confrontarsi, a innamorarsi giorno per giorno; nonostante le mille intemperie della vita.

COLLISTAR PARLA IL LINGUAGGIO DEGLI INNAMORATI NELLA COLLEZIONE TRUCCO AI 2016

Per questa nuova stagione alle porte, Collistar ha deciso di re-inventarsi, con una serie di prodotti dal mood fresco, emblema di purezza e ovviamente romanticismo. Seppur si tratti di una collezione autunno inverno, ogni dettaglio è studiato nei minimi particolari, per regalare a chi ne fa uso la sensazione di sfumature inedite del cuore. Uso anche io alcune parole che sono state pronunciate durante la presentazione: “all’insegna dell’amore in tutte le sue forme più pulite e raffinate”.

PARLAMI D’AMORE: LA COLLEZIONE RACCONTA L’AMORE CON LA “A” MAIUSCOLA

Ispirandosi alle passerelle di New York, Milano e Parigi tra pennellate di rosa, castano, porpora, ciclamino e rubino nasce la collezione make up di Collistar. Protagoniste saranno le cromie sofisticate di occhi illuminati con sfumature iridescenti; per quanto riguarda le palette viso dalla texture satinata. In due differenti accostamenti di colore nei toni del rosa in due nuance in contrasto l’una con l’altra da usare anche sovrapposte. Si tratta di un nuovissimo Fard/Ombretto, in due diverse colorazioni, una più rosata (Passione) l’altra più nude/dorata (Amore) si sposano insieme creando la prima linea make up profumata di Collistar. Usa le due colorazioni modulabili di questa limited edition sia per dare colore agli zigomi che alle palpebre. Prezzo sul mercato €29.80

Per i nostri occhi Collistar Beauty ha scelto un nuovo eye-liner bianco, simbolo e colore della purezza, dal tratto deciso grazie all’applicatore in feltro. Insieme ci sono i nuovi ombretti Effetto Seta in tre diversi colori, per un risultato che si ispira agli anni settanta, perfettamente geometrico con linee ultra precise, perfette e millimetriche. Prezzo sul mercato: Eyliner: 21,50 – Ombretto: 15.00

Sulle labbra scegli tra purezza e luce. Il classico Rossetto Puro di Collistar si re-inventa. Venduto al pubblico abbinato alla Matita dal tratto professionale in quattro diverse colorazioni intense: Ciclamino incantato, Porpora Fatale, Rosa Passionale, Rubino Stregato. Prezzo sul mercato €18.00. C’è anche una new entry, il Magico Gloss colore infinito e tenuta record, dalla straordinaria lucentezza. Una novità dal colore camaleontico per un risultato sempre diverso sulle labbra, proprio perché noi donne abbiamo un carattere speciale e variegato, nessuna di noi è uguale, e Collistar lo sa bene. Per questo il colore cambia in base al PH della pelle esaltando attraverso i pigmenti la tonalità naturale delle labbra. Prezzo sul mercato: €18.70.

Collistar ha pensato anche a una nuova linea smalti perché le mani sono importanti quando si parla d’amore. Quattro colorazioni declinate dal rosa all’amaranto in edizione limitata. Si chiama Smalto Effetto Velluto dal colore saturo e semi-mat. Prezzo sul mercato €7.00

Ultimo ma non ultimo, uno dei prodotti più importanti, alla base del make up c’è il fondotinta. Collistar re-inventa il fluido in siero arricchito da alcune importanti componenti per uno splendido effetto seconda pelle e un nudo perfetto. Le componenti sono l’acido ialuronico potenziato da Vitamina E e polveri soft-focus in combinazione a filtri UV per prevenire il foto-invecchiamento. Il prodotto da utilizzare quotidianamente dopo la routine skin-care. Si applica utilizzando lo speciale erogatore contagocce a pipetta sul dorso della mano e si spande sul viso solo con il tocco delle dita o se si preferisce l’uso di un pennello sintetico a punta piatta. Sentirete subito sulla pelle una sensazione di piacevole freschezza. Nasce così un fondotinta coprente, avvolgente con una consistenza fluida e super idratante che non appesantisce la pelle ma la protegge anche grazie al SPF15. Una gamma di 8 colorazioni per un prezzo sul mercato di €35.00.

BENESSERE DELL’AMORE: IL PROFUMO DI COLLISTAR E LA LINEA COSMETICA

Doccia Crema, Crema Carezza dell’amore e Deodorante dell’Amore unite al Profumo dell’Amore compongono la linea benessere di Collistar. Un mix di Olii Essenziali, estratti di petali di rosa e Orchidea Italiana. Il doccia-crema e crema per un azione idratante e illuminante a base di proteine della seta e polvere di madreperla. Estratti di fiori: Rosa, Magnolia e Orchidea per la formula fresca del deodorante. Prezzi sul mercato da €17.00 a 32.00. Il profumo dell’amore a base di mandarino e bergamotto per le note fresche ad introdurre rosa, orchidea, peonia e magnolia ed intrecci di frutti rossi. Il fondo penetrante di muschio e legno di cedro. Prezzo sul mercato €40.00

Hai trovato questo post interessante? Iniziano le settimane della moda, io non posso perdermele, seguitemi sul mio blog-magazine in diretta da New York a Parigi – www.elisabettabertolini.com