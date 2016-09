Lunedì 5 Settembre, drin drin la sveglia suona, trucco lampo e di corsa a prendere il treno direzione Potafiori, a Milano per scoprire la nuova attesissima collezione Parlami d’Amore di Collistar.

Armata di macchina fotografica, ho varcato la porta e mi sono ritrovata in un’atmosfera magica, quasi fiabesca; pianoforti, orchidee, cactus, arredamenti che richiamano i fiori e la foresta e tantissime ampolle di vetro che, come nella favola “La bella addormentata nel bosco”, racchiudevano gelosamente rossetti, ombretti, fondotinta. Tutta la nuova collezione era lì davanti a me e non ho potuto resistere a provare e fotografare ogni cosa.

Rapita completamente dall’arredamento, tra uno swatch e l’altro, mi sono completamente innamorata dei rossetti e delle nuova fragranza Profumo dell’Amore.

Piccolo break snack e poi di corsa a casa, ma questa volta ad accompagnarmi c’era tutta la nuova collezione!

Il giorno dopo, non ho resistito e ho dovuto subito fotografarla per farvi vedere l’armonia dei colori, i toni delicati che si contrappongono alle nuance più scure, il grande trend di questo Autunno Inverno. Nella collezione Parlami d’Amore Collistar non mancano prodotti unici come l’eyeliner bianco, fantastico per ricreare makeup eccentrici che non passano inosservati, ma anche smalti con texture vellutate in 5 nuances per accontentare ognuna di noi. Passiamo poi ai nuovi fantastici fondotinta effetto nudo dalla texture leggera e facili da applicare con le dita, senza il bisogno della spugnetta o del pennello.

Per finire, vellutate creme dagli inebrianti fragranze, blush, gloss e ombretti per il makeup di tutti i giorni.

Cosa aspetti? Corri in profumeria e scopri la nuovissima collezione Parlami d’Amore Collistar!