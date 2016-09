Alla scoperta della nuova linea make-up di Collistar

Parlami d’amore: è questo il nome della nuova linea lanciata da Collistar, una linea romantica, dolce, dedicata al sentimento più conosciuto da tutti. Grazie a Glamour ho avuto la fortuna di assistere alla presentazione della collezione make-up Autunno/Inverno che si è svolta a Milano il 5 settembre, e che voglio condividere con voi.

Collistar ha deciso di raccontare l’Amore attraverso i sensi: lo sguardo, il tatto e l’olfatto.

Sì, perché oltre ai classici del make-up (rossetti, ombretti, fondotinta…), una delle novità in casa Collistar è il Profumo dell’Amore, una fragranza resa fresca e delicata grazie al mandarino e al bergamotto, agli estratti di petali come la rosa e l’orchidea, e ai profumi avvolgenti del legno di cedro e dei frutti rossi.

Ovviamente, le novità riguardano anche i prodotti per il make-up veri e propri, partendo dall’innovativo duo di fard/ombretti, delle palette che hanno la doppia funzione di fard e di ombretto, dal finish satinato e luminoso. Anche qui ritroviamo la fragranza del Profumo dell’Amore, che ha il potere di rendere il trucco ancora più romantico.

Come dimenticare il vero punto forte di tutte noi, ovvero gli occhi?

Lo sguardo può essere la vera arma vincente, e questo Collistar lo sa bene, tanto da lanciare l’Eyeliner Shock Bianco Angelico, che si differenza dai classici eyeliner in primis per il suo colore – che può essere facilmente abbinato al nero per ottenere un trucco di grande impatto – ma anche per l’applicatore in feltro dalla punta allungata e morbida, che rende l’applicazione davvero facile.

Il tocco in più? Abbinarlo con l’Ombretto effetto seta, delicato ed impalpabile, dalla resistenza ultra.

Ma passiamo alle labbra, perché anche in questo caso Collistar non si è risparmiata, proponendo il Magico Gloss Colore Infinito dalla tenuta record in 4 nuances differenti che spaziano dal rosa al nude, e che ha la favolosa caratteristica di adattarsi al pH delle labbra di chi lo indossa, così che il colore risulterà sempre personalizzato, diverso da persona a persona. Oltre ai gloss ci sono poi le varie nuances del Kit Rossetto Puro, tutte dall’azione idratante e protettiva.

Ultima, ma non meno importante, la linea Smalto Effetto Velluto, cinque tonalità dalla texture vellutata e dal finish semi-mat. Rosa passionale, orchidea affascinante, malaga ammaliante, porpora fatale e rubino stregato sono i nomi che Collistar ha dato a queste nuances davvero innovative.

Tonalità delicate, colori brillanti, applicazioni facili e fragranze sofisticate: queste sono le parole chiave della linea Parlami d’Amore: una meravigliosa presentazione in cui ho potuto constatare di persona la professionalità e l’impegno alla base della creazione di questi prodotti. Una linea che vi sorprenderà: io ve la consiglio!