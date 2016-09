New York Fashion Week: i best look

/ -



















































New York è la prima tappa delle grandi capitali della Moda, che ha fatto sfilare il suo stile urban e minimal per la prossima Primavera/estate 2017. Non sono mancati beauty look che diventeranno i nuovi trend in fatto di trucco e parrucco.

A spiccare gli occhi con grafismi, eyeliner en pendent con la manicure e doppi ombretti mixati tra loro come il manto di una farfalla. Ma anche chignon wet, unghie variopinte e treccine tout court. Grande ritorno anche per questa stagione è il frisé, talmente facile e pratico da aver fatto innamorare anche i designer.

Nella gallery i nostri colpi di fulmine: 25 look glamour, da imitare anche subito per la stagione autunnale alle porte.