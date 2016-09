I look beauty che puoi capire solo se sei nato negli anni ’80

Madonna in Like a Virgin

Con questo album, uscito nel 1984, Madonna viene consacrata come icona pop. Il suo look da sposa punk immortalato dall’obiettivo di Steven Meisel diventa simbolo di libertà, trasgressione e indipendenza. Il tutto completato da un trucco smokey eyes “sporco” dall’effetto intrigante e provocante.



I ricci cotonati di Donna Summer

Gli anni’80 non sarebbero stati gli stessi senza la disco queen Donna Summer e la sua criniera inconfondibile.

I completini fitness di Jane Fonda

Scaldamuscoli, body sgambati e leggings fluo. L’aerobica negli anni ’80 era Jane Fonda.

Il taglio Mullet

Sfilatissimo alle radici e più lungo dietro, il taglio androgino Mullet di David Bowie e poi sfoggiato anche da Cher oggi è ritornato in auge con la modella Edie Campbell.

Le sopracciglia incolte

Erano la cifra stilistica di Brooke Shields: sopracciglia selvagge, che oggi chiameremmo bold per essere più chic.

Make-up senza limiti

Occhi truccati a tutto tondo e labbra in primo piano. I colori spaziavano dal total pink all’arancio. Negli anni’80 la regola less is more non valeva. E ci ricorda molto Jerry Hall, Iman e Joan Collins.

Un mix & match di generazioni e colori che urlano allo scandalo è la nuova collezione autunnale di Yves Saint Laurent, Scandal Collection. Il make-up torna a essere audace per una femminilità sfrontata, dove occhi definiti e labbra marcate vanno perfettamente d’accordo. Un mood anni ’80 rivisitato, dove si gioca con nuance a contrasto. Nero intrigante sugli occhi, ombretto applicato su tutta la palpebra e bocca arancio. Parola d’ordine: osare.

