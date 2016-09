Collistar per la prossima stagione Autunno/Inverno ha pensato ad una collezione per noi donne dedicata alla dimensione olfattiva; un tocco romantico, un bouquet fiorito e fruttato che avvolge con la sua scia le polveri del prodotto star della collezione, l’iconica palette fard/ombretti.

La palette di colori variano dal rosa, castano, ciclamino, porpora e rubino, la vera novità per questa stagione è in assoluto l’eye-liner bianco, colore della purezza. Un novità che prende ispirazione dalle passerelle di Milano, Parigi e New York.

In questa collezione Collistar oltre alla parte make-up troviamo anche la fragranza Profumo D’Amore con oli essenziali ed estratti di petali di rosa, magnolia, orchidea e peonia, delicata ma decisa e persistente. Un bouquet fiorito e romantico, questa è la visione di Collistar per la Donna Autunno/Inverno 2016.

Una collezione passepartout per Donne romantiche, gioiose ed entusiaste della vita.

Ho avuto il piacere di assistere alla presentazione stampa della collezione Parlami D’Amore a Milano il giorno 5 Settembre da Potafiori, location perfetta a mio parere per questa collezione così profumata in quanto all’interno del bistrot è possibile acquistare anche i fiori oltre che gustarsi un tè caldo in compagnia. Dopo una breve ma coinvolgente presentazione dei nuovi lanci di prodotto abbiamo potuto visionare da vicino e testare la collezione gustando alcune prelibatezze della casa tra una chiacchiera e l’altra.