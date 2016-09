Beauty experience con Yves Saint Laurent

Un’esperienza beauty unica quella vissuta con Yves Saint Laurent presso le profumerie Galeazzi di Senigallia, un make up studiato su misura per me dal bravissimo Trainer and Senior makeup artist David Badalamenti.

Dopo aver ben analizzato con attenzione l’incarnato, cosa valorizzare del mio viso e come, l’esperto Yves Saint Laurent ha proceduto preparando la pelle alla sessione make up con il primer Top Secret rendendo in pochi secondi la pelle liscia e luminosa. Ha poi reso uniforme l’incarnato applicando il fondotinta Le Teint Touche Eclat, la sua texture è semplicemente favolosa, fluida e leggera scelta perfettamente per il mio tipo di pelle tendenzialmente mista.

Si è optato per un make up che valorizzasse naturalmente il mio viso. David ha donato profondità allo sguardo applicando la New Palette Counturing, dai toni di ombretto che vanno dal nude al marrone, matita ed eyeliner nero sapientemente sfumati tra loro e per finire il favoloso mascara Volume Effect Faux Cils moltiplicando il volume delle ciglia! Avendo poche ciglia e corte me ne sono davvero innamorata, è il mascara che fa per me!

Il tocco finale? Rossetto rigorosamente rosso Vernis a Levres Vinyl Cream dall’effetto iperfemminile!

Ho avuto la fantastica opportunità di ricevere preziosi consigli e di testare sulla mia pelle prodotti di ottima qualità dal risultato impeccabile! Vi piace il mio make up? Io ne sono rimasta entusiasta e spero piaccia anche a voi!