Desigual, il trucco diventa un filtro di Snapchat

/ -





























Dal reale al virtuale e ritorno il passo è breve o meglio, le due realtà sono spesso sovrapponibili, proprio come un filtro di Snapchat, l’app più beauty che ci sia.

Desigual, da sempre simbolo di moda colorata, divertente e anticonformista, ha incantato le passerelle di New York con un trucco ispirato ai filtri e alle face swap di Snapchat.

Al posto di ombretto e rossetto il naso da cagnolina e poi occhi di gatto, maschere tribali e make-up effetto tigre. Sui capelli coroncine di fiori a gogo.

Gioco e provocazione, durante la settimana della moda tutto è possibile. Poi si sa che non tutte le tendenze viste in sfilata si traducono in trend portabili nella vita vera. A meno che non sappiate davvero prendervi poco sul serio!