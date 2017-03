Come coloreremo le nostre labbra per un risultato di tendenza?

Per questa primavera-estate 2017, le labbra hanno due possibilità: possono vestire tonalità naturali dal rosa al beige fino al rosa pesca, così da sembrare dei boccioli, oppure toni più cool e intensi come rossi, bourdeaux o tonilità che mai avreste pensato di indossare come il grigio e i matte anche in versione glitterata. Sì, avete capito bene. L’unica regola è osare!

Rossetti primavera 2017: i nude, per le ragazze della porta accanto, sono perfetti per ogni incarnato e le occasioni d’uso sono tantissime! Labbra truccate leggermente mettendo in risalto il sorriso e gli occhi protagonisti del look; anche solo con un tocco di matita Kajal nella rima interna dell’occhio.

Rossi ciliegia e occhi molto naturali, per puntare il tutto per tutto sulle labbra, carnose, passionali per un look molto sensuale. Luminoso grazie ad uno strato di balsamo labbra o di lipgloss.

Matte o shine? Labbra brillanti e di lunga durata? il sogno delle It Girl, ma se la parola d’ordine è osare, perché non con delle sfumature multicolor sui toni del rosa pastello? Ancor meglio se abbinate alla nostra nailart.

I rossetti matte invece ci fanno osare di più. Look più aggressivi e rock, perfetti per un’estate colorata e ricca di profumi, viaggi e nuove avventure.

E voi che colore siete?