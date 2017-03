I rossetti per la primavera 2017 hanno sfumature di rosa. A chi stanno bene?

Nuance delicate, fredde, pastello o cariche, basta che abbiano un unico comune denominatore: virare verso il rosa.

Ed ecco che le labbra delle modelle di tutte le passerelle si colorano di lilla, di rose gold, di cipria, di rosa barby, di lampone e di taupe. Tutta la palette cromatica è presa in considerazione, per poter soddisfare gli incarnati più chiari e quelli più scuri, gli occhi blu verdi o castani e i capelli dai più biondi ai rossi.

Che tipi di rossetto sono ammessi?

Le tinte labbra vanno per la maggiore, sia perché sono più resistenti che per la tendenza 2017, che vuole una bocca effetto matt e con i contorni ben evidenziati. Tuttavia, anche rossetti dalla texture cremosa sono concessi, purché siano super brillanti. Un tocco di gloss potrà sicuramente fare la differenza.

A chi stanno bene i toni del rosa?

Proprio a tutte, basta scegliere la nuance adatta. Per chi ha la carnagione scura, bellissimo l’effetto contrasto con un colore freddo come il lilla. Per chi invece è bionda, il classico effetto Barbie non tramonta mai con i colori del rosa pallido. Per le rosse sarà perfetto un rosa che viri al taupe o, se si vuole osare, il rosa/rosso lampone creerà un effetto di contrasto molto sensuale e accattivante.

