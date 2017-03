1. Labbra morbide e idratate. Sembra banale ma avere labbra morbide e idratate è il primo passo affinché il rossetto non solo risulti omogeneo, ma duri più a lungo. Quindi idrata costantemente le tue labbra con un balsamo specifico, ed elimina le pellicine con uno scrub.

2. Usa un primer per le labbra. In commercio esistono diversi primer che permettono al rossetto di durare più a lungo. Questo prodotto deve essere applicato, in quantità modeste, prima di stendere il rossetto ed oltre a prolungarne la durata, ne faciliterà l’applicazione.

3. Riempi le labbra con una matita. Se vuoi far durare a lungo il rossetto, non limitarti a contornare solo i bordi delle labbra con la matita, ma riempi l’intera superficie. Questo trucchetto, oltre a far durare il rossetto più a lungo, ti permetterà di evitare l’antiestetico effetto “contorno labbra” che rimane quando il rossetto sparisce dal centro delle labbra.

4. Procurati una cipria e una velina. Uno dei segreti dei make-up artist per far durare più a lungo il rossetto consiste nel fissarlo con una cipria e una velina. Dopo aver steso il rossetto, fai aderire alle labbra lo strato più sottile di una velina e tampona sopra una cipria. I piccoli pori del fazzoletto permetteranno alla cipria di aderire sulle labbra senza sporcare il pennello. Successivamente, stendi una seconda passata di rossetto.

5. Scegli rossetti a lunga durata. Sul mercato esistono tantissime tipologie di rossetti a lunga tenuta. Puoi scegliere il rossetto a due fasi, costituito da una parte liquida colorata, che andrà a seccarsi sulle labbra, e da un gloss che darà idratazione e luminosità al prodotto, oppure il classico rossetto in stick con una formulazione particolare a lunga tenuta. Ultimamente stanno spopolando le tinte per labbra, che sono dei rossetti liquidi, che si fissano sulle labbra, per un risultato long lasting. A voi la scelta!

