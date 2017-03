Rossetti rosa: must di stagione

A dare retta alle collezioni make up per questa primavera, più che il verde greenery colore dell’anno per Pantone, è il rosa a vincere. Per occhi, guance e anche per labbra, il colore che non tutte le donne amano diventa un must da declinare in varianti nuove e inedite. Adatto alle giovanissime, dal più soft al più brillante, spesso lo si ritiene un colore difficile da indossare, perché non si adatta a tutte le carnagioni. Ma è pur vero che, se scelto in base al sottotono della propria pelle, può valorizzare il look e a qualunque età.

La make up artist internazionale Charlotte Tilbury, ha creato un’intera collezione di pink lipstick, Hot Lips, associando ciascun rossetto ad alcune star, come Nicole Kidman per la quale ha dato vita al Kidman’s Kiss, definito: “Il perfetto compagno di una rossa, un rosa pink petal che ricorda il fiorire di colore sulle labbra di bellezze pre-raffaellite”. A Liv Tyler ha invece associato Liv It Up, un rosa morbido e caramelloso ispirato al signature style dell’attrice, attitudine rock e bellezza eterea. Mentre per Kate Bosworth, attrice bionda e delicata, ha ripescato i codici colore dei pink anni ’50, dal sapore retrò e li ha reinterpretati in chiave moderna, dando vita a un rosa brillante che richiama l’eleganza senza tempo della vecchia Hollywood ma che può essere tranquillamente indossato a un festival musicale.

Non ci sono più nemmeno i diktat di una volta, che imponevano il rosa per valorizzare labbra sottili e anche Lisa Eldridge, Direttore Creativo Make Up Lancôme, per questa primavera ha esclamato “Pink is the new happy”, confermando il successo di un colore che si è visto durante le fashion week di tutto il mondo, nei backstage come nelle palette dei make up artist!