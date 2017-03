Trucco labbra primavera 2017

“Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili”, diceva la bellissima Audrey Hepburn. Ma ammettiamolo anche il make up a volte può esserci di aiuto. Le labbra, infatti, saranno protagoniste del trucco della prossima Primavera-Estate con colori ad alto impatto.

Super colorate con nuance inedite come il blu e l’azzurro. O con nuance più classiche come il rosa. In particolare il rosa quarzo sarà un must della prossima stagione. Gettonatissimi anche i rossi iconici, rivisitati però in chiave moderna. Il risultato perfetto? Deve essere mat.

Per Cushnie et Ochs, ad esempio, le labbra si “sdoppiano”. Il labbro superiore è rosso ciliegia, mentre quello inferiore è fucsia. Senza tralasciare i colori scuri, come viola, bordeaux, prugna, o le tonalità più dark che saranno un must del make up, anche in estate.

Un’altra tendenza che farà breccia tra le beauty addicted, la prossima primavera, si chiama athletic glowing, il trucco che c’è, ma non si vede. Un make up naturale e pulito, che si realizza con prodotti illuminanti per il viso e luminosissimi gloss sulle labbra.

Se invece siete propense a sperimentare, potete osare con il grigio o l’azzurro pastello.

La parola d’ordine resta comunque scintillare. Il make up di Dkny insegna. La make up artist Path McGrath, ha pensato, infatti, a bocche ultra brillanti e luminose. L’effetto è di assoluto impatto: il rossetto fa le veci di un gioiello, mentre la pelle del viso si lascia ad effetto “nude” per dare maggiore risalto alle labbra.

Alla prossima!

Francesca

Vi aspetto per altre news sul mio blog Vogue and the City