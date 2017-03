Le labbra saranno protagoniste del make up della prossima primavera. E sfoggeranno colori inediti. Dal blu all’azzurro, dal dark al grigio passando attraverso le varie declinazioni del rosso e del rosa. Senza dimenticare i gloss che illuminano il viso al naturale. Ma quali sono i rossetti più nuovi della prossima stagione?

Rouge Gradient è il primo “ombretto per labbra” duo della Maison Dior. I pigmenti sembrano diventare un tutt’uno con la nuance delle labbra. Per un sottile effetto sfumato. Con l’applicatore, dalla doppia estremità in spugna, si applica la tinta più chiara, come base. E uno strato di colore più intenso al centro delle labbra.

Se volete concedervi un piccolo lusso, sono in arrivo anche i rossetti semi trasparenti di Gucci. Per labbra vellutate e brillanti. La nuovissima collezione Sheer Lipstick ha in serbo dodici rossetti cremosi dai colori scintillanti. Declinati in diverse nuance che spaziano dalle tonalità più intense come il borgogna a quelle più delicate come il rosa.

Un’ altra novità in fatto di rossetti è Burberry liquid lip velvet. Il nuovo rossetto mat dalla texture ultra cremosa e dal colore intenso per un risultato deciso.. La formula innovativa presenta pigmenti intensi per un look che dura fino a 8 ore con una semplice applicazione. Le labbra sono morbide e idratate, mentre ognuna delle 14 nuance le veste con un’esplosione di colore.

Chanel in vista della primavera propone varianti inedite di Rouge Coco Shine, il rossetto brillante, fondente e super idratante. I rossetti Rouge Coco Shine Hydrating Colour Lipshine, nella collezione Coco Codes si vestiranno di colori intensi e stravaganti: 26 Beige Dore e 128 Noir Moderne, color rouge noir.

La Petite Robe Noire Lip & Cheek di Guerlain, è pensata su misura per labbra e guance. Un accessorio indispensabile, ispirato allo stile chic parigino de La Petite Robe Noire. Un gel colorato 2 in 1 da applicare come blush e sulle labbra. Per un make-up ultra naturale e un immediato effetto “bonne mine” rosato.

Lip Magnet, invece, è il nuovo rossetto liquido di Giorgio Armani Beauty. Colore intenso mat ed effetto seconda-pelle, in 18 tonalità magnetiche. Dopo l’applicazione il colore è straordinariamente intenso e la finitura è sottile. Le labbra sono idratate e perfettamente definite. Grazie anche all’innovativo applicatore.

Baby Doll Kiss & Blush di Yves Saint Laurent Beautè è uno stick per scolpire viso e labbra con una doppia colorazione. Questo 2 in 1 ha la consistenza di una mousse, evidenzia le labbra e le guance con una finitura opaca morbida e sensuale. Le due nuance si possono utilizzare singolarmente. O se preferite potete sfumarle insieme.

