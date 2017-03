Hai sempre sognato di avere labbra più grandi ad effetto push up? Con questi 4 semplici step otterrai un volume XXL.

STEP 1:

Spazzolino, zucchero di canna e miele. L’occorrente per regalare nuova bellezza alle labbra è proprio sotto ai tuoi occhi. Strofina dolcemente le setole dello spazzolino sulle labbra, fai movimenti lenti e circolari, in questo modo andrai a stimolare il vigore della superficie e favorirai un effetto pump. Continua l’azione esfoliante massaggiando uno scrub fai-da-te. In un bicchierino mixa mezzo cucchiaino di zucchero di canna con mezzo cucchiaino di miele. Il composto sarà compatto e granuloso, con i polpastrelli massaggia lo scrub sulle labbra, insistendo particolarmente qualora abbia antiestetiche pellicine da eliminare. Sfrutta i benefici idratanti del miele e lascia in posa il composto per 1-2 minuti, poi sciacqua abbondantemente con acqua tiepida. Le labbra appariranno levigate e setose. Applica un burro cacao o se preferisci un goccino di olio di oliva.

STEP 2:

Con una matita color burro disegna il contorno delle labbra. Senza esagerare ingrandisci di qualche millimetro il labbro inferiore seguendo la forma naturale della tua bocca. Fai la stessa cosa sul labbro superiore, cercando di rendere il più tondeggiante possibile la bordatura. Le Beauty Blogger più famose al mondo hanno sempre labbra succose e abbondanti. Ti sei mai soffermata sui loro particolari? Il contorno labbra è sempre disegnato ex-novo ed il segreto è quello di realizzare una forma morbida che arrotondi gli spigoli. Ammorbidisci gli angoli della bocca e il triangolino che si forma nella parte centrale del labbro superiore. Le labbra devono avere un aspetto armonico e femminile, quindi non esagerare. Nel caso correggi gli errori aiutandoti con un cotton fioc imbevuto in acqua micellare.

STEP 3:

Scegli un colore pieno e possibilmente coprente; puoi optare per le tonalità più chiare come il beige rosato, il color pesca, o il color lampone che per questa stagione sta andando per la maggiore; o puoi osare con la palette dei viola, un tono freddo, come quello che indosso sta bene a tutte. Per applicare il prodotto utilizza sempre un pennellino, quindi, stendi il rossetto su tutta la superficie, ripassando con cura le bordature precedentemente delineate. Le tue labbra in questo modo risulteranno già più grandi, ma il bello deve ancora arrivare.

STEP 4:

E’ l’ultimo step a regalerti un risultato che ti farà strabuzzare gli occhi…Puoi definirlo wet o effetto vinile, ad ogni modo l’idea è quella di rendere le labbra tridimensionali, super glossy. Procurati un lipgloss in tubetto, meglio se con una consistenza compatta. Utilizza un pennellino e applica una buona quantità di prodotto sulle labbra. In pochi secondi la tua bocca si trasformerà in unica protagonista del tuo make up. Se ti piace l’effetto metalizzato o adori le sfumature, gioca con i pigmenti o con delle polveri di un tono più chiaro del rossetto, applicale creando punti luce nella zona centrale del labbro inferiore, questo gioco di luci ed ombre otticamente aiuterà ad aumentare la grandezza della tua bocca.

Le labbra a “specchio d’acqua” per questa Primavera-Estate spopoleranno…perchè non provare?

Questi e tanti altri beauty-tips ti aspettano ogni giorno su Impossibile Fermare i Battiti!