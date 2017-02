Perché non possiamo più fare a meno dei rossetti mat

Prima di tutto perché indossare un rossetto mat è un modo di essere. Applicarlo va oltre la semplice scelta di mettere un rossetto, ma è la dimostrazione di una attitudine audace, decisa, sicura di sé.

Secondo, perché è l’unico a essere così saturo di colore e a rilasciare una copertura estrema per ore e ore.

L’ISPIRAZIONE

Poi c’è la gestualità, quella dei nuovi liquid mat. Ovvero rossetti che all’apparenza sono liquidi ma nel tempo di due minuti esatti si asciugano e danno un effetto labbra seconda pelle. Come i Matte Shaker di Lancôme, dall’applicatore a cushion. La tecnologia Utra Thin Film si ispira a quella del fondotinta e rende Matte Shaker un rossetto più delicato del normale ma dalla resa molto più intensa. Si agita lo shaker, si applica, nel tempo di pochi secondi i componenti liquidi come l’acqua evaporano e rimane solo l’essenziale, ovvero i pigmenti di colore e i polimeri che consentono l’aderenza alle labbra.

Poi, perché vi potete dimenticare di averlo addosso per tutto il giorno. Non servono ritocchi, il rossetto mat è no transfer, non c’è possibilità di lasciarlo sul bicchiere in pausa pranzo o sulla bocca del vostro fidanzato a inizio serata. La texture vellutata, che sembra una seconda pelle, lo rende impercettibile.

Sta bene su tutti i tipi di labbra, anche su quelle sottili. E se si vuole aumentare l’effetto bold, basta fare un po’ di contouring con una matita più scura sul contorno e più chara al centro.

Dopo la nail art c’è la lip art, per giocare, osare e sfoggiare statement lip non convenzionali. Lancôme ne propone quattro do-it-yourself.

Ombré lips

Ovvero scure sui bordi e con un colore diverso ma più chiaro al centro.

Gradient lips

Metà bocca di un colore, metà di un altro. Il tutto senza stacchi antiestetici ma con una sfumatura impercettibile che sembra naturale.

Duo lips

Un look bicolor, la nuance del labbro superiore è diversa da quello inferiore.

Multicolor lips

Si applicano i colori a uno a uno da destra a sinistra e si picchiettano dove si incontrano per sfumare le separazioni.