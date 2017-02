I rossetti del momento: la moda dell’inverno 2017

Rossetti: Quali sono le tendenze che spiccano? Se lo chiedono in tante, perchè si sa, le labbra sono sempre state grandi protagoniste del make-up di una donna.

Il rosso è il colore d’eccellenza! Sempre usato e sempre amato: in questa stagione lo ritroviamo in varie versioni, dal classico matte super pigmentato e denso, al lucido dal finish laccato.

Tanto in voga sono i rossetti con sottotono ciliegia, bordeaux, arancione e corallo. Donano lucentezza ed eleganza, che non passerà mai di moda.

Per chi non vuole passare inosservato ed adora i colori scuri, la tendenza del momento fa al proprio caso: troviamo numerosi brand che hanno prodotto rossetti con tonalità come il nero, prugna, marrone e bordeaux.

La super novità di questa stagione è senza dubbio il blu scuro e le sue varie sfumature: è un trend tanto amato e spopolato tra le celebrity.

Un’idea in più? Le “Ombré lips“! Creare l’effetto sfumato, utilizzando una matita contorno labbra più scuro e un rossetto più chiaro, con un tocco di highlight al centro. Oltre ad essere bello da vedere, crea un effetto ottico rendendo le labbra più voluminose e piene.

Si può lasciare in versione matte o, per chi preferisce, in versione lucida. Non è semplicissimo ricrearlo, ma con un pò di pazienza e costanza, otterremo un risultato favoloso! Altre idee potete trovarle QUI.

Per chi, invece, non ne vuole proprio sapere dei rossetti, un altro grande trend sono le labbra naturali. Proprio l’opposto di tutto ciò che abbiamo letto finora: nude look, ecco come viene definito.

Basta applicare un balsamo labbra o un gloss trasparente e siete pronte per uscire. Perfetto sia per il giorno che per la sera.

Ma la cosa fondamentale in ogni trucco è che vi sentiate a vostro agio. Prendete spunto dalle nuove tendenze, ma ricordate di adattarle alla vostra persona e rimanere fedeli al proprio stile.