Come far diventare un rossetto mat con un semplice gesto

Avete un rossetto che amate alla follia ma che non riuscite a trovare in versione Mat? Prese dalla moda dei rossetti mat i vostri innumerevoli rossetti non vi piacciono più ma non volete buttarli via pur non mettendoli più? Volete evitare di comprare un rossetto mat della stessa tonalità di uno shimmer che avete già?

Allora questo è l’articolo che fa per voi! Oggi scopriamo insieme come far diventare mat un rossetto shimmer in un solo gesto e con l’aiuto solo di una semplicissima cipria.

Non ci crederete che con della semplicissima cipria risolverete tutti i vostri problemi riguardo i rossetti mat e lucidi, ma soprattutto quando proverete a farlo diventerete dipendente da questo metodo.

Per trasformare un rossetto shimmer in un rossetto mat vi basterà semplicemente applicare il rossetto in questione, poi prendere una cipria in polvere e immergere il dito prima nella cipria (per prelevarne un poco) e poi picchiettarlo sulle labbra, ripetendo l’operazione fino a farle diventare opache.

E una volta reso il vostro rossetto opaco potrete uscire a sfoggiarlo, raccontando a tutti il segreto delle vostre labbra