I migliori rossetti mat low-cost

Rossetti rossetti rossetti… che tipo di lipstick addicted siete? Terminate sempre i vostri rossetti o vi stancate subito perchè volete provare nuovi marchi e nuovi colori?

I rossetti mat sono una tendenza delle ultime stagioni che non sembra arrestarsi, anzi…ormai ogni casa cosmetica, dalle luxury alle low-cost ha creato la propria linea di rossetti mat. Se da una parte è vero che il finish opaco valorizza le labbra e dura a lungo, dall’altra parte è vero che i rossetti mat hanno – chi più chi meno – la grande pecca dell’idratazione.

Quante di voi al provare un rossetto mat hanno avuto la sensazione del gesso sulle labbra? Negli ultimi anni tuttavia le formulazioni sono migliorate notevolmente e anche i rossetti mat sono diventati più portabili.

Per chi si stanca spesso dei soliti colori e vuole cambiare spesso, ecco dunque 8 rossetti mat low-cost da provare!

NYX: la nuova mania delle web beauty addicted… ma perchè? Prezzi bassi e altissima resa! Se spulciate un pochino negli shop online potete trovarli anche a 2/3€… oppure potete visitare uno dei nuovissimi store che stanno spuntando come funghi in tutta Italia! Tra i rossetti opachi, degni di nota i Velvet Matte Lipstick e i Lip Lingerie, caratterizzati da nuances dai toni nude:

Wet n wild: Rossetto MegaLast, da molte considerato uno dei migliori dupe di alcuni rossetti MAC! In Italia si trovano in alcuni Oviesse, non seccano tantissimo le labbra e il prezzo si aggira sui… 3€!!!

Sleek Make Up: il brand è famoso per le sue palette occhi, nel 2013 ha lanciato la linea Matte Me. Oggi le nuances sono 15 e alcune sono universalmente riconosciute come must have, come ad esempio Birthday Suite. Lo trovate facilmente online nei vari negozi multibrand oppure sul sito ufficiale (prezzo 7€).

H&M non è solo abbigliamento ed accessori low-cost, ma anche make-up! Velvet Lip Cream è un rossetto fluido dal colore vivido che dona un effetto altamente coprente e ultra opaco… al prezzo di 7,99€!

Essence ci ha abituato a prodotti low-cost con qualità decisamente buona. Le proposte matt sono Matt Matt Matt lipstick (11 colorazioni) che hanno una texture leggera e cremosa, iperpigmentata e a lunga durata… a soli 1,89€

Anche i Longlasting Lipstick hanno un finish semiopaco, sono pigmentati e durano a lungo, ad un prezzo piccolo piccolo (2,49€)

Di Kiko, Velvet Passion Matte Lipstick http://www.sissiworld.net/haul-kiko-cosmetics/ è uno dei miei preferiti: la texture è cremosa e ultra fondente, l’applicazione scorrevole e il rilascio del colore immediato. La speciale punta squadrata permette una stesura facile e veloce (anche senza matita!) e la durata è lunga. Le 20 tonalità si trovano online e in tutti gli store KIKO al prezzo di 8,90€

Maybelline propone uno dei suoi rossetti (ottimi) di punta anche in versione opaca: Color Sensational Creamy Matte contiene oli idratanti combinati con polveri opacizzanti e pigmenti intensi. Il finish opaco si rivela in una texture ricca e cremosa che lascia sulle labbra una sensazione di estremo comfort e morbidezza. Lo trovate online attorno ai 6€ (anche su Amazon!)

Catrice propone due opachi: il rossetto Ultimate Colour Lipstick (14 nuances, reperibili da Coin e Scarpe&Scarpe a 4,49€) e il matitone Matt 6hr Lip Artist (7 nuances, 5,69€). Come tutti i prodotti del brand tedesco, il rapporto qualità/prezzo è ottimo.